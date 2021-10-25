Місць немає, але за гроші їх можна знайти

На тлі нової хвилі епідемії коронавірусу в лікарнях Одеси стався справжній колапс: місць немає, а важкохворим пацієнтам пропонують платити за місце в реанімаціях.

Про те, що діється в медустановах, розповіла волонтер Катерина Ножевніка у себе в Фейсбук, пише Politeka.net.

Коли місць в реанімаціях не залишилося, родичі стали пропонувати непогані хабарі за госпіталізацію.

Ножевнікова розповів про випадок, коли вони не могли прилаштувати хвору 86-річну жінку з низькою сатурацією, в той же час іншого важкого пацієнта госпіталізували в лікарню за 100 доларів.

Також волонтер повідала, що за місце в реанімації їй пропонували заплатити 1 тисячу доларів.

"На моє запитання" ви пропонуєте відключити когось, і покласти вашого родича? Ви розумієте, що місць реанімаційних немає і там вже у відділеннях черга з тих, хто лежить в терапіях і чекає", дівчина гірко розплакалася – я хочу врятувати маму", – розповідала Катерина.

Ножевнікова каже, що знає про випадки, коли люди платили і більше.

"Якщо у вас немає 100 доларів ви приречені потрапити в стаціонар в принципі", - зазначила вона.

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