На тлі нової хвилі епідемії коронавірусу в лікарнях Одеси стався справжній колапс: місць немає, а важкохворим пацієнтам пропонують платити за місце в реанімаціях.
Про те, що діється в медустановах,
Коли місць в реанімаціях не залишилося, родичі стали пропонувати непогані хабарі за госпіталізацію.
Ножевнікова розповів про випадок, коли вони не могли прилаштувати хвору 86-річну жінку з низькою сатурацією, в той же час іншого важкого пацієнта госпіталізували в лікарню за 100 доларів.
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Також волонтер повідала, що за місце в реанімації їй пропонували заплатити 1 тисячу доларів.
"На моє запитання" ви пропонуєте відключити когось, і покласти вашого родича? Ви розумієте, що місць реанімаційних немає і там вже у відділеннях черга з тих, хто лежить в терапіях і чекає", дівчина гірко розплакалася – я хочу врятувати маму", – розповідала Катерина.
Ножевнікова каже, що знає про випадки, коли люди платили і більше.
"Якщо у вас немає 100 доларів ви приречені потрапити в стаціонар в принципі", - зазначила вона.
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