На фоне новой волны эпидемии коронавируса в больницах Одессы произошел настоящий коллапс: мест нет, а тяжелобольным пациентам предлагают платить за место в реанимациях.
О том, что творится в медучреждениях,
Когда мест в реанимациях не осталось, родственники стали предлагать неплохие взятки за госпитализацию.
Ножевникова рассказал о случае, когда они не могли пристроить больную 86-летнюю женщину с низкой сатурацией, в тоже время другого тяжелого пациента госпитализировали в больницу за 100 долларов.
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Также волонтер поведала, что за место в реанимации ей предлагали заплатить 1 тысячу долларов.
"На мой вопрос "Вы предлагаете отключить кого то, и положить вашего родственника? Вы понимаете, что мест реанимационных нет и там уже в отделениях очередь из тех, кто лежит в терапиях и ждет", девушка горько расплакалась – я хочу спасти маму", – рассказывала Екатерина.
Ножевникова говорит, что знает о случаях, когда люди платили и больше.
"Если у вас нет 100 долларов вы обречены попасть в стационар в принципе", - отметила она.
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