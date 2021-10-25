В Одеська область вже тиждень перебуває в "червоній" карантинній зоні, але ситуацію це не поліпшило, Регіон як і раніше знаходиться в лідерах за кількістю заражень і жертвам від ковіда.
Зокрема, за минулу добу діагноз covid-19 підтвердили 1 262 жителям Одеської області.
І це друге місце за кількістю хворих, пише Politeka.net, з посиланням на інформацію прес-служби МОЗ України.
Загальна кількість хворих в області на ранок понеділка становить 181 812 особи. За добу померли 37 осіб від наслідків, викликаних небезпечним захворюванням. Всього жертв епідемії - 3 848.
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Крім того, стало відомо, що встигли вилікуватися 492 пацієнта.
Раніше ми писали, лікарі центральної районної лікарні в Біляївці поскаржилися на нестерпні умови роботи під час нової хвилі епідемії.
Там тепер всі відділення лікарні переведені в ковідний режим роботи. Це означає, що хірурги, гінекологи, травматологи зобов'язані лікувати заражених коронавірусом.
За словами медиків, у них в лікарні катастрофічно не вистачає медсестер і санітарок, щоб доглядати за хворими. На 51 пацієнта припадає всього 3 медсестри. Всі працівники лікарні працюють на межі своїх можливостей. До того, вони вже три місяці не отримують обіцяної зарплати, через що деякі співробітники просто звільняються.
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