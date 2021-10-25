В Одесская область уже неделю пребывает в "красной" карантинной зоне, но ситуацию это не улучшило, регион по-прежнему находится в лидерах по числу заражений и жертвам от ковида.
В частности, за прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили 1 262 жителям Одесской области.
И это второе место по количеству заболевших, пишет Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы Минздрава Украины.
Общее количество заболевших в области на утро понедельника составляет 181 812 человека. За сутки скончались 37 человек от последствий, вызванных опасным заболеванием. Всего жертв эпидемии - 3 848.
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Кроме того, стало известно, что успели излечиться 492 пациента.
Ранее мы писали, врачи Центральной районной больницы в Беляевке пожаловались на невыносимые условия работы во время новой волны эпидемии.
Там теперь все отделения больницы переведены в ковидный режим работы. Это означает, что хирурги, гинекологи, травматологи обязаны лечить зараженных коронавирусом.
По словам медиков, у них в больнице катастрофически не хватает медсестер и санитарок, чтобы ухаживать за больными. На 51 пациента приходится всего 3 медсестры. Все работники больницы работают на грани своих возможностей. К тому, они уже три месяца не получают обещанной зарплаты, из-за чего некоторые сотрудники попросту увольняются.
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