Одеський крематорій не встигає спалювати тіла померлих на тлі нової хвилі епідемії коронавірусної інфекції.

На хід роботи крематорію вплинула висока смертність від ковіда. Про це повідомляє видання усі.

Щоб біля будівлі не збиралася велика черга, церемонії відспівування і прощання з померлим довелося скоротити до 20 хвилин. Їх проводять на відкритому повітрі, потім покійних поміщають в піч.

Потрібно відмітити, що крім нашої області в Одеський крематорій доставляють тіла з Миколаєва і Херсона, так як в Україні всього три таких медичних установи.

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Ритуальники кажуть, що зараз смертність від ковіда зросла в 4 рази в порівнянні з минулим місяцем.

"Там дійсно ніде вже складати тіла. Морозильні камери повністю заповнені", - розповіли ритуальщики.

За минулу добу в області було зареєстровано 1484 нових заражень. Також зафіксували 45 летальних випадків, викликаних ускладненнями COVID - 19-це найбільший показник серед усіх регіонів України.

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