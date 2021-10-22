Одесский крематорий не успевает сжигать тела умерших на фоне новой волны эпидемии коронавирусной инфекции.
На ход работы крематория повлияла высокая смертность от ковида. Об этом сообщает издание
Чтобы у здания не собираюсь большой очереди, церемонии отпевания и прощания с умершим пришлось сократить до 20 минут. Их проводят на открытом воздухе, затем усопших помещают в печь.
Нужно отметить, что помимо нашей области в Одесский крематорий доставляют тела из Николаева и Херсона, так как в Украине всего три таких медицинских учреждения.
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Ранее мы писали, что из-за критической ситуации с COVID-19 в Одессе забиты все морги.
Ритуальщики говорят, что сейчас смертность от ковида выросла в 4 раза по сравнению с прошлым месяцем.
«Там действительно негде уже складывать тела. Морозильные камеры полностью заполнены", - рассказали ритуальщики.
За минувшие сутки в области было зарегистрировано 1484 новых заражений. Также зафиксировали 45 летальных случаев, вызванных осложнениями COVID-19 — это самый большой показатель среди всех регионов Украины.
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