У жінки просто не було грошей на тест

Пенсіонерку не поскули у вагон поїзда Одеса-Київ без ПЛР-тесту, грошей, щоб його зробити у жінки не було.

Інцидент стався ввечері 21 жовтня на залізничному вокзалі в Одесі. Про це повідомляє телеграм-канал «Х. Одеса», передає Politeka.net

Очевидці побачили на пероні вокзалу жінку, яку не пускали у вагон поїзда.

На відео вона розповіла, що живе в Києві, в Одесу приїхала 15 Жовтня, квиток додому вона купила заздалегідь до оголошення «червоної зони».

Провідник не пускав її в вагон, і вона ризикувала не потрапити на поїзд, так як у неї немає підступних документів.

ПЛР-тест вона також зробити не змогла, тому що у неї не було потрібно суми . Аналіз коштує 350 гривень.

«У мене 190 гривень, я пенсіонерка, я підійшла і сказала, дівчатка можна зробити за таку суму», - розповіла вона.

Чим закінчилася вся ця історія - невідомо, проте небайдужа жінка запропонувала зі своєї кишені додати грошей для того, щоб киянка зробила тест і повернулася додому.

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