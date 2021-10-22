Будут ли возвращены деньги за билеты – неизвестно.

После ужесточения карантина многие автобусы и маршрутки междугороднего значения отменили свои рейсы- боятся штрафовю

С 21 октября вступили в силу новые правила межрегиональных перевозок.

Обязательным условием для всех пассажиров и экипажа транспорта межобластного значение является наличие при себе ковид-сертификата, ПЦР-теста или справки о выздоровлении от коронавируса.

Как сообщает издание «Пассажирский транспорт» из-за новых карантинных правил, на маршруты не вышло около 40% частных автобусных перевозчиков.

Перевозчики говорят, что они не понимают правил контроля и боятся, что полиция будет штрафовать водителей.

По данным издания отменен ряд рейсов в Кривой Рог, Николаевку, Ровне, Харьков, Каменец-Подольский, Умань, Одессу, Белгород-Днестровский и другие города.

Всего по украинским направлениям отменены 170 автобусных рейсов. Как будут добираться люди в нужные им населенные пункты и будут ли возвращены деньги за билеты – неизвестно.

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