Пенсионерку не поскули в вагон поезда Одесса-Киев без ПЦР-теста, денег, чтобы его сделать у женщины не было.
Инцидент произошел вечером 21 октября на железнодорожном вокзале в Одессе. Об этом
Очевидцы увидели на перроне вокзала женщину, которую не пускали в вагон поезда.
На видео она рассказала, что живет в Киеве, в Одессу приехала 15 октября, билет домой она купила заранее до объявления «красной зоны».
Проводник не пускал ее в вагон, и она рисковала не попасть на поезд, так как у нее нет ковидных документов.
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ПЦР -тест она также сделать не смогла, потому что у нее не было нужно суммы . Анализ стоит 350 гривен.
«У меня 190 гривен, я пенсионерка, я подошла и сказала, девочки можно сделать за такую сумму», - рассказала она.
Чем закончилась вся эта история – неизвестно, однако неравнодушная женщина предложила из своего кармана добавить денег для того, чтобы киевлянка сделала тест и вернулась домой.
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