Після посилення карантину багато автобусів і маршруток міжміського значення скасували свої рейси-бояться штрафів
З 21 жовтня набули чинності нові правила міжрегіональних перевезень.
Обов'язковою умовою для всіх пасажирів і екіпажу транспорту міжобласного значення є наявність при собі ковід-сертифіката, ПЛР-тесту або довідки про одужання від коронавірусу.
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Перевізники кажуть, що вони не розуміють правил контролю і бояться, що поліція буде штрафувати водіїв.
За даними видання скасовано низку рейсів у Кривий Ріг, Миколаївку, Рівне, Харків, Кам'янець-Подільський, Умань, Одесу, Білгород-Дністровський та інші міста.
Всього за українськими напрямками скасовано 170 автобусних рейсів. Як добиратимуться люди в потрібні їм населені пункти і чи будуть повернуті гроші за квитки-невідомо.
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