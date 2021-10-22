Чи будуть повернуті гроші за квитки-невідомо.

Після посилення карантину багато автобусів і маршруток міжміського значення скасували свої рейси-бояться штрафів

З 21 жовтня набули чинності нові правила міжрегіональних перевезень.

Обов'язковою умовою для всіх пасажирів і екіпажу транспорту міжобласного значення є наявність при собі ковід-сертифіката, ПЛР-тесту або довідки про одужання від коронавірусу.

Як повідомляє видання "Пасажирський транспорт" через нові карантинні правила, на маршрути не вийшло близько 40% приватних автобусних перевізників.

Перевізники кажуть, що вони не розуміють правил контролю і бояться, що поліція буде штрафувати водіїв.

За даними видання скасовано низку рейсів у Кривий Ріг, Миколаївку, Рівне, Харків, Кам'янець-Подільський, Умань, Одесу, Білгород-Дністровський та інші міста.

Всього за українськими напрямками скасовано 170 автобусних рейсів. Як добиратимуться люди в потрібні їм населені пункти і чи будуть повернуті гроші за квитки-невідомо.

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