Лікарі однієї з лікарень в Одеській області поскаржилися на нестерпні умови роботи під час нової хвилі епідемії.

Йдеться про Центральну районну лікарню в Біляївці. Там тепер всі відділення лікарні переведені в ковідний режим роботи. Це означає, що хірурги, гінекологи, травматологи зобов'язані лікувати заражених коронавірусом. Про це пише Українська служба інформації.

За словами медиків, у них в лікарні катастрофічно не вистачає медсестер і санітарок, щоб доглядати за хворими. На 51 пацієнта припадає всього 3 медсестри. Всі працівники лікарні працюють на межі своїх можливостей. До того, вони вже три місяці не отримують обіцяної зарплати, через що деякі співробітники просто звільняються.

"Три місяці ми не отримуємо зарплату. Рахунки лікарні порожні. Договір на лікування підступних хворих з МОЗ у нас не підписаний, нам не заплатять обіцяних грошей. Ми працюємо на волонтерських умовах», - розповіла одна медсестра.

Крім того, в лікарні немає вільних місць, хворих людей розміщують в коридорах. Деяким пацієнтам доводиться по кілька годин чекати, поки до них підійдуть медсестри.

У той же час глава департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій-Захар'єва стверджує, що в медустанові все добре а претензії медиків необгрунтовані.

За її словами, районна лікарня фінансується в достатньому обсязі,т підписаний пакет на 2 мільйони гривень, а з працівниками обіцяють розрахуватися незабаром.

«З ними розрахуються. Ми минулого року їм забезпечили кріоциліндри, зараз 2,5 мільйона даємо їм на кисневу міні-станцію, видали Засоби індивідуального захисту, готова заявка на закупівлю медикаментів», обіцяє Одарій-Захар'єва.

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