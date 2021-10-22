Врачи одной из больниц в Одесской области пожаловались на невыносимые условия работы во время новой волны эпидемии.

Речь идет о Центральной районной больнице в Беляевки. Там теперь все отделения больницы переведены в ковидный режим работы. Это означает, что хирурги, гинекологи, травматологи обязаны лечить зараженных коронавирусом. Об этом пишет Украинская служба информации.

По словам медиков, у них в больнице катастрофически не хватает медсестер и санитарок, чтобы ухаживать за больными. На 51 пациента приходится всего 3 медсестры. Все работники больницы работают на грани своих возможностей. К тому, они уже три месяца не получают обещанной зарплаты, из-за чего некоторые сотрудники попросту увольняются.

«Три месяца мы не получаем зарплату. Счета больницы пусты. Договор на лечение ковидных больных с Минздравом у нас не подписан, нам не заплатят обещанных денег. Мы работаем на волонтерских условия», - рассказала одна медсестра.

Кроме того, в больнице нет свободных мест, больных людей размещают в коридорах. Некоторым пациентам приходится по несколько часов ждать, пока к ним подойдут медсестры.

В тоже время глава департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева утверждает, что в медучреждении всё хорошо а претензии медиков необоснованы.

По ее словам, районная больница финансируется в достаточном объеме,Т подписан пакет на 2 миллиона гривен, а с работниками обещают рассчитаться в скором времени.

«С ними рассчитаются. Мы в прошлом году им обеспечили криоцилиндры, сейчас 2,5 миллиона даем им на кислородную мини-станцию, выдали средства индивидуальной защиты, готова заявка на закупку медикаментов», обещает Одарий-Захарьева.

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