В Одеській області близько півтори тисячі хворих виявлено за одну добу, при цьому померли майже півсотні людей.
Одеський регіон незважаючи на "червону зону" продовжує залишатися в лідерах по COVID-19, передає Politeka.net.
За даними МОЗ України, за минулу добу в області було зареєстровано 1484 нових заражень. Також зафіксували 45 летальних випадків, викликаних ускладненнями COVID - 19 - це найбільший показник серед усіх регіонів України.
Всього станом на 22 жовтня в Одеській області зареєстровано 177 648 випадків захворювання COVID-19 . З них 146 537 пацієнтів вважаються одужали. Також за час пандемії в Одеській області було зареєстровано 3 746 летальних випадків внаслідок ускладнень від COVID-19.
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Раніше ми повідомляли, з 21 жовтня на вокзалі відкрилися пункти з вакцинації від COVID-19. Мобільні бригади робитимуть щеплення з 11: 00 до 17: 00 всім бажаючим.
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Також Politeka писала, що одеситів попередили про вакцинацію дітей від COVID-19: відомо, з якого віку