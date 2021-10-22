В Одесі поліція серйозно взялася контролювати дотримання правил карантину, почалися перевірки в маршрутках.

Про масові рейди по всьому місту повідомляють очевидці в місцеві телеграм-канали, пише Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Так, з самого ранку на площі Толбухіна поліцейські зупиняють маршрутки, які перевозять стоячих і пасажирів без масок, а потім оформляють на водіїв протоколи.

Такі дії обурюють пасажирів, вони незадоволені тим, що рейди проводять в годину пік, коли потрібно вчасно дістатися на роботу.

Також вони запитують, чому влада не подбала про те, щоб збільшити кількість транспорту і скоротити інтервал руху маршруток.

"Висаджують з маршруток, залишають тільки сидячих, на найпопулярнішому маршруті 145, 148. Заходять з камерами знімають, а через зупинку всіх назад підбирають, чисто для сюжету», - повідомили в телеграм-каналі Підслухано Одеса.

Зазначимо, що за порушення правил карантину - перевезення стоячих пасажирів - водієві загрожує штраф на суму в 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, що в Одесі знайшли спосіб, як заманити людей на вакцинацію

Як повідомляла Politeka, прищеплювальний колапс почався в Одесі, лікарі не встигають: відео з поліклінік

Також Politeka писала, що одеситів попередили про вакцинацію дітей від COVID-19: відомо, з якого віку