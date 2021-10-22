В Одесі поліція серйозно взялася контролювати дотримання правил карантину, почалися перевірки в маршрутках.
Про масові рейди по всьому місту повідомляють очевидці в місцеві телеграм-канали, пише Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Так, з самого ранку на площі Толбухіна поліцейські зупиняють маршрутки, які перевозять стоячих і пасажирів без масок, а потім оформляють на водіїв протоколи.
Такі дії обурюють пасажирів, вони незадоволені тим, що рейди проводять в годину пік, коли потрібно вчасно дістатися на роботу.
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Також вони запитують, чому влада не подбала про те, щоб збільшити кількість транспорту і скоротити інтервал руху маршруток.
"Висаджують з маршруток, залишають тільки сидячих, на найпопулярнішому маршруті 145, 148. Заходять з камерами знімають, а через зупинку всіх назад підбирають, чисто для сюжету», - повідомили в телеграм-каналі Підслухано Одеса.
Зазначимо, що за порушення правил карантину - перевезення стоячих пасажирів - водієві загрожує штраф на суму в 17 тисяч гривень.
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