В Одессе полиция серьезно взялась контролировать соблюдения правил карантина, начались проверки в маршрутках.
О массовых рейдах по всему городу сообщают очевидцы в местные телеграм-каналы, пишет Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Так, с самого утра на площади Толбухина полицейские останавливают маршрутки, которые перевозят стоячих и пассажиров без масок, а потом оформляют на водителей протоколы.
Такие действия возмущают пассажиров, они недовольны тем, что рейды проводят в час пик, когда нужно вовремя добраться на работу.
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Также они спрашивают, почему власти не позаботились о том, чтобы увеличить количество транспорта и сократить интервал движения маршруток.
«Высаживают с маршруток, оставляют только сидячих, на самом популярном маршруте 145, 148. Заходят с камерами снимают, а через остановку всех обратно подбирают, чисто для сюжета», - сообщили в телеграм-канале Подслушано Одесса.
Отметим, что за нарушение правил карантина, - перевозку стоячих пассажиров - водителю грозит штраф на сумму в 17 тысяч гривен.
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