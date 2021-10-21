В Одесі родичі померлих від коронавірусу не поспішають забирати тіла з лікарень-боятися заразитися.
Як повідомляє видання
Через високу смертність в Одесі зіткнулися з ще однією гострою проблемою - це переповнені морги.
Ритуальники кажуть, що зараз смертність від ковіда зросла в 4 рази в порівнянні з минулим місяцем.
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"Наприклад, вчора тільки з однієї лікарні вивезли відразу 7-8 чорних мішків на візках. Це тільки одна медзаклад! Смертність зросла в 4 рази в порівнянні з минулим місяцем, а родичі навіть не поспішають забирати тіла загиблих з моргів – бояться заразитися», - повідомили вони.
Відділення в лікарнях, які досліджують тіла жертв коронавірусу, також переповнені, як і морги. Не вистачає патологоанатомів.
"Там дійсно ніде вже складати тіла. Морозильні камери повністю заповнені", - розповіли ритуальщики.
Співробітники ритуальних служб поскаржилися, що іноді просто фізично неможливо перевозити таку кількість тіл за один день, тому тіла залишаються на наступну добу.
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