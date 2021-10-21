В Одесі поліція активно почала виявляти липові сертифікати та результати ПЛР-тестів порушено майже десяток кримінальних справ.

Про це пише Politeka.net, за посиланням на інформацію прес-служби Нацполіції в Одеській області.

Повідомляється, що правоохоронці зафіксували три підробки результатів ПЛР-тестів і шість – сертифікатів про вакцинацію.

У поліції кажуть, що тепер кримінальна відповідальність загрожує як виробникам і продавцям підроблених документів, так і тим, хто їх купує.

Правопорушникам загрожує штраф до 17 000 гривень або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.

Зазначимо, що з 21 жовтня в Одесі патрульні поліцейські перевіряють пасажирів громадського транспорту на дотримання карантинних обмежень в умовах "червоної" зони.

Інспектори зупиняють громадський транспорт і перевіряють кількість пасажирів у салоні, а також наявність на обличчі захисної маски.

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