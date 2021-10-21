В Одессе полиция активно начала выявлять липовые COVID-сертификаты и результаты ПЦР-тестов возбуждено почти десяток уголовных дел.
Об этом пишет Politeka.net, по ссылкой на
Сообщается, что стражи порядка зафиксировали три подделки результатов ПЦР-тестов и шесть – сертификатов о вакцинации.
В полиции говорят, что теперь уголовная ответственность грозит как производителям и продавцам поддельных документов, так и тем, кто их приобретает.
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Правонарушителям грозит штраф до 17 000 гривен или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.
Отметим, что с 21 октября в Одессе патрульные полицейские проверяют пассажиров общественного транспорта на соблюдение карантинных ограничений в условиях "красной" зоны.
Инспекторы останавливают общественный транспорт и проверяют количество пассажиров в салоне, а также наличие на лице защитной маски.
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