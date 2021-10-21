Мобільні бригади робитимуть щеплення з 11:00 до 17:00

В Одесі на залізничному вокзалі вишикувалася велика черга з людей, в мережі з'явилися перші кадри.

Вся справа в тому, що 21 жовтня на вокзалі відкрилися пункти з вакцинації від COVID-19. Мобільні бригади робитимуть щеплення з 11:00 до 17: 00 всім бажаючим, повідомили в Одеському обласному Центрі громадського здоров'я.

Медиків з вакцинами можна буде знайти біля платформи №1. У пункті є такі препарати: Pfizer Comirnaty, CoronaVac та AstraZeneca. Щоб отримати укол, потрібно принести паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон.

Жителі Одеси вже побігли за щепленням на вокзал, адже без паспорта про вакцинацію, як відомо, не дозволять виїхати в інший регіон. Кадри черг показали телеграм-каналі "Одеса-Інфо".

"Ось і пішли черги на вакцинацію📍ЗД вокзал»,- йдеться в публікації.

Раніше ми писали, Одеська область продовжує бити рекорди за кількістю нових заражень килимом за добу.

Станом на ранок четверга, 21 жовтня, офіційно підтверджено 176 164 випадків коронавірусної інфекції.

Виявлено за минулу добу 1528 хворих. І це новий антирекорд.

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