Мобильные бригады будут делать прививки с 11:00 до 17:00

В Одессе на железнодорожном вокзале выстроилась большая очередь из людей, в сети появились первые кадры.

Всё дело в том, что 21 октября на прямо на вокзале открылись пункты по вакцинации от COVID-19. Мобильные бригады будут делать прививки с 11:00 до 17:00 всем желающим, сообщили в Одесском областном центре общественного здоровья.

Медиков с вакцинами можно будет найти около платформы №1. В пункте есть следующие препараты: Pfizer Comirnaty, CoronaVac та AstraZeneca. Чтобы получить укол, нужно принести паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

Жители Одессы уже побежали за прививкой на вокзал, ведь без паспорта о вакцинации, как известно, не позволят выехать в другой регион. Кадры очередей показали телеграм-канале «Одесса-Инфо».

«Вот и пошли очереди на вакцинацию📍ЖД вокзал»,- говорится в публикации.

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По состоянию на утро четверга, 21 октября, официально подтверждены 176 164 случаев коронавирусной инфекции.

Обнаружены за прошедшие сутки 1528 заболевших. И это новый антирекорд.

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