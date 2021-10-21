В Одессе на железнодорожном вокзале выстроилась большая очередь из людей, в сети появились первые кадры.
Всё дело в том, что 21 октября на прямо на вокзале открылись пункты по вакцинации от COVID-19. Мобильные бригады будут делать прививки с 11:00 до 17:00 всем желающим,
Медиков с вакцинами можно будет найти около платформы №1. В пункте есть следующие препараты: Pfizer Comirnaty, CoronaVac та AstraZeneca. Чтобы получить укол, нужно принести паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.
Жители Одессы уже побежали за прививкой на вокзал, ведь без паспорта о вакцинации, как известно, не позволят выехать в другой регион. Кадры очередей показали телеграм-канале «Одесса-Инфо».
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«Вот и пошли очереди на вакцинацию📍ЖД вокзал»,- говорится в публикации.
Ранее мы писали, Одесская область продолжает бить рекорды по количеству новых заражений ковидом за сутки.
По состоянию на утро четверга, 21 октября, официально подтверждены 176 164 случаев коронавирусной инфекции.
Обнаружены за прошедшие сутки 1528 заболевших. И это новый антирекорд.
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