Після того, як Одеса перейшла в «червону зону» у багатьох людей на роботі вимагають пред'явити сертифікат про вакцинацію.
Тому вимушені вакцинуватися одесити побігли за щепленнями в міські поліклініки і вишикувалися у величезні черги, щоб отримати заповітний укол.
Через це в медустановах Одеси вже кілька днів поспіль спостерігається прищепний колапс.
Наприклад, лікарі поліклініки №1 і ЦПМСД №10 фізично не встигають вакцинувати всіх бажаючих. Відео
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"У поліклініці №1 на вулиці Болгарській не проштовхнутися. Десятки людей стоять у черзі, щоб отримати заповітне щеплення проти COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Аналогічна ситуація спостерігається і в прищеплювальному кабінеті в ЦПМСД №10 на вулиці Академіка Гаркавого. Там величезні черги з десятків людей і довгі години очікування. Без конфліктних ситуацій також не обходиться, які тільки ускладнюють роботу медиків.
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