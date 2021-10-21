Після того, як Одеса перейшла в «червону зону» у багатьох людей на роботі вимагають пред'явити сертифікат про вакцинацію.

Тому вимушені вакцинуватися одесити побігли за щепленнями в міські поліклініки і вишикувалися у величезні черги, щоб отримати заповітний укол.

Через це в медустановах Одеси вже кілька днів поспіль спостерігається прищепний колапс.

Наприклад, лікарі поліклініки №1 і ЦПМСД №10 фізично не встигають вакцинувати всіх бажаючих. Відео оприлюднив телеграм-канал Новини.LIVE Odesa, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

"У поліклініці №1 на вулиці Болгарській не проштовхнутися. Десятки людей стоять у черзі, щоб отримати заповітне щеплення проти COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Аналогічна ситуація спостерігається і в прищеплювальному кабінеті в ЦПМСД №10 на вулиці Академіка Гаркавого. Там величезні черги з десятків людей і довгі години очікування. Без конфліктних ситуацій також не обходиться, які тільки ускладнюють роботу медиків.

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