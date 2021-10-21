Одеська область продовжує бити рекорди за кількістю нових заражень килимом за добу.

Станом на ранок четверга, 21 жовтня, офіційно підтверджено 176 164 випадків коронавірусної інфекції.

Виявлено за минулу добу 1528 хворих. І це новий антирекорд. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Від 19 в Одесі та області померли вже 3701 людина, з них 27 жертв лише за добу. Одужали 146 335 пацієнтів, з них 88 за останні 24 години.

Потрібно відзначити, що зараз Одеська область опинилася на другому місці за кількістю заражень, виявлених за добу. Більше тільки в Житомирській області-1562. Львівська на третьому місці - 1388, далі йде Запорізька-1355 і Харківська 1319.

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За словами волонтерів, ситуація з коронавірусною хворобою в Одесі критична.

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