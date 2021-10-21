Сколько заболевших и жертв

Одесская область продолжает бить рекорды по количеству новых заражений ковидом за сутки.

По состоянию на утро четверга, 21 октября, официально подтверждены 176 164 случаев коронавирусной инфекции.

Обнаружены за прошедшие сутки 1528 заболевших. И это новый антирекорд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

От COVID-19 в Одессе и области умерли уже 3701 человек, из них 27 жертв лишь за сутки. Выздоровели 146 335 пациентов, из них 88 за последние 24 часа.

Нужно отметить, что сейчас Одесская область оказалась на втором месте по числу заражений, выявленных за сутки. Больше только в Житомирской области - 1562. Львовская на третьем месте - 1388, далее идет Запорожская - 1355 и Харьковская 1319.

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