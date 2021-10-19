Жителі Одеси масово побігли укладати декларації з сімейними лікарями.
Ажіотаж призвів до того, що в міських поліклініках вишикувалися величезні черги. Про це
Як стало відомо, багато жителів вирушили на оформлення декларації з сімейним лікарем, щоб отримати паперову версію паспорта про вакцинацію.
Через наплив бажаючих електронна система в одній з поліклінік не витримала навантаження і зависла.
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«У поліклініках шикуються черги, але людей розгортають і кажуть приходити в інший день», - зазначають автори телеграм-каналу.
Раніше ми писали, що після введення "червоної зони" в центри масової вакцинації вишикувалися величезні черги.
Люди по кілька годин чекали, щоб отримати заповітне щеплення від ковіда.
У той же час 19 жовтня Одеська область вирвалася на перше місце за кількістю нових випадків зараження COVID-19. За добу в регіоні додалося ще 1418 нових випадки захворювання.
Загальне число заражених з початку пандемії в Одеській області склало 173 030 чоловік. За минулу добу зафіксована висока смертність від інфекції - 24 людини не впоралися з наслідками вірусу і померли.
Нагадаємо, що одеситів попередили про вакцинацію дітей від COVID-19: відомо, з якого віку
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