Жители Одессы массово побежали заключать декларации с семейными врачами.
Ажиотаж привел к тому, что в городских поликлиниках выстроились огромные очереди. Об этом
Как стало известно, многие жители отправились на оформление декларации с семейным врачом, чтобы получить бумажную версию паспорта о вакцинации.
Из-за наплыва желающих электронная система в одной из поликлиник не выдержала нагрузки и зависла.
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«В поликлиниках выстраиваются очереди, но людей разворачивают и говорят приходить в другой день», - отмечают авторы телеграм-канала.
Ранее мы писали, что после введения "красной зоны" в центры массовой вакцинации выстроились огромные очереди.
Люди по несколько часов ждали, чтобы получить заветную прививку от ковида.
В тоже время 19 октября Одесская область вырвалась на первое место по количеству новых случаев заражения COVID-19. За сутки в регионе добавилось еще 1418 новых случая заболевания.
Общее число зараженных с начала пандемии в Одесской области составило 173 030 человек. За минувшие сутки зафиксирована высокая смертность от инфекции – 24 человека не справились с последствиями вируса и скончались.
Напомним, что одесситов предупредили о вакцинации детей от COVID-19: известно, с какого возраста
Как сообщала Politeka, в Одессе вирус массово заражает беременных: сколько уже больных
Также Politeka писала, что новая напасть свалилась на головы жителей Одесской области: "Симптомы схожи с COVID-19"