Жители Одессы массово побежали заключать декларации с семейными врачами.

Ажиотаж привел к тому, что в городских поликлиниках выстроились огромные очереди. Об этом сообщает телеграм-канал «Курс Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как стало известно, многие жители отправились на оформление декларации с семейным врачом, чтобы получить бумажную версию паспорта о вакцинации.

Из-за наплыва желающих электронная система в одной из поликлиник не выдержала нагрузки и зависла.

«В поликлиниках выстраиваются очереди, но людей разворачивают и говорят приходить в другой день», - отмечают авторы телеграм-канала.

Ранее мы писали, что после введения "красной зоны" в центры массовой вакцинации выстроились огромные очереди.

Люди по несколько часов ждали, чтобы получить заветную прививку от ковида.

В тоже время 19 октября Одесская область вырвалась на первое место по количеству новых случаев заражения COVID-19. За сутки в регионе добавилось еще 1418 новых случая заболевания.

Общее число зараженных с начала пандемии в Одесской области составило 173 030 человек. За минувшие сутки зафиксирована высокая смертность от инфекции – 24 человека не справились с последствиями вируса и скончались.

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