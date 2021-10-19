Одеська область вирвалася на перше місце за кількістю нових випадків зараження COVID - 19 за добу.
Дані оприлюднила прес-служба МОЗ України, у вівторок, 19 жовтня.
Так, за добу в Одеській області додалося ще 1418 нових випадки захворювання. Зараз регіон на першому місці за кількістю хворих.
Загальне число заражених з початку пандемії в Одеській області склало 173 030 чоловік.
За минулу добу зафіксована висока смертність від інфекції - 24 людини не впоралися з наслідками вірусу і померли.
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Загальна кількість летальних випадків - 3 616 осіб.
В цілому одужати вдалося 145 740 людям, 218 – за останні 24 години.
Раніше ми писали, що в Одесі вже кілька днів поспіль спостерігається просто величезний наплив бажаючих вакцинуватися.
Прищеплювальний бум пов'язаний з тим, що з 18 жовтня Одеса потрапила в «червону зону» карантину і тепер невакциновані не зможуть відвідувати кафе, спортзали і кінотеатри, а також їх не пустять в інші області України. Наявність паспорта вакцинації в нових умовах дає ці привілеї.
На вихідні багато одеситів вирушили на імунізацію в торгові центри, через що там утворилися величезні черги.
Люди по кілька годин чекали, щоб отримати заповітне щеплення від ковіда.
Нагадаємо, що одеситів попередили про вакцинацію дітей від COVID-19: відомо, з якого віку
Як повідомляла Politeka, в Одесі вірус масово заражає вагітних: скільки вже хворих
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