Одесская область вырвалась на первое место по количеству новых случаев заражения COVID-19 за сутки.
Данные обнародовала пресс-служба Минздрава Украины, во вторник, 19 октября.
Так, за сутки в Одесской области добавилось еще 1418 новых случая заболевания. Сейчас регион на первом месте по количеству заболевших.
Общее число зараженных с начала пандемии в Одесской области составило 173 030 человек.
За минувшие сутки зафиксирована высокая смертность от инфекции – 24 человека не справились с последствиями вируса и скончались.
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Общее число летальных случаев - 3 616 человек.
В общей сложности выздороветь удалось 145 740 людям, 218 – за последние 24 часа.
Ранее мы писали, что в Одессе уже несколько дней подряд наблюдается просто огромный наплыв желающих вакцинироваться.
Прививочный бум связан с тем, что с 18 октября Одесса попала в «красную зону» карантина и теперь невакцинированные не смогут посещать кафе, спортзалы и кинотеатры, а также их не пустят в другие области Украины. Наличие паспорта вакцинации в новых условиях дает эти привилегии.
На выходные многие одесситы отправились на иммунизацию в торговые центры, из-за чего там образовались огромные очереди.
Люди по несколько часов ждали, чтобы получить заветную прививку от ковида.
Напомним, что одесситов предупредили о вакцинации детей от COVID-19: известно, с какого возраста
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Также Politeka писала, что новая напасть свалилась на головы жителей Одесской области: "Симптомы схожи с COVID-19"