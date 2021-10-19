Одесская область вырвалась на первое место по количеству новых случаев заражения COVID-19 за сутки.

Данные обнародовала пресс-служба Минздрава Украины, во вторник, 19 октября.

Так, за сутки в Одесской области добавилось еще 1418 новых случая заболевания. Сейчас регион на первом месте по количеству заболевших.

Общее число зараженных с начала пандемии в Одесской области составило 173 030 человек.

За минувшие сутки зафиксирована высокая смертность от инфекции – 24 человека не справились с последствиями вируса и скончались.

Общее число летальных случаев - 3 616 человек.

В общей сложности выздороветь удалось 145 740 людям, 218 – за последние 24 часа.

Ранее мы писали, что в Одессе уже несколько дней подряд наблюдается просто огромный наплыв желающих вакцинироваться.

Прививочный бум связан с тем, что с 18 октября Одесса попала в «красную зону» карантина и теперь невакцинированные не смогут посещать кафе, спортзалы и кинотеатры, а также их не пустят в другие области Украины. Наличие паспорта вакцинации в новых условиях дает эти привилегии.

На выходные многие одесситы отправились на иммунизацию в торговые центры, из-за чего там образовались огромные очереди.

Люди по несколько часов ждали, чтобы получить заветную прививку от ковида.

Напомним, что одесситов предупредили о вакцинации детей от COVID-19: известно, с какого возраста

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Также Politeka писала, что новая напасть свалилась на головы жителей Одесской области: "Симптомы схожи с COVID-19"