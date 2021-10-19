В Одесі вже кілька днів поспіль спостерігається просто величезний наплив бажаючих вакцинуватися.

Прищеплювальний бум пов'язаний з тим, що з 18 жовтня Одеса потрапила в «червону зону» карантину і тепер невакциновані не зможуть відвідувати кафе, спортзали і кінотеатри, а також їх не пустять в інші області України.

Наявність паспорта вакцинації в нових умовах дає ці привілеї.

На вихідні багато одеситів вирушили на імунізацію в торгові центри, через що там утворилися величезні черги.

Люди по кілька годин чекали, щоб отримати заповітне щеплення від ковіда.

Як повідомив директор Міськздраву Левон Нікогосян, центри масової вакцинації продовжать свою роботу в будні дні.

Зокрема, з середи, 20 жовтня, працюватимуть центри вакцинації на Таїрова, Черемушках та селищі Котовського:

- у ТРЦ "Сіті-центр" на п-ті Небесної Сотні, 32;

- у видавництві "Чорномор'я" на пл. Дерев'янка, 1;

- у ТРЦ "Сіті-центр-Котовський" на вул. Ойстраха, 32.

За даними чиновниця, всього за два дні центри вакцинації і мобільні групи зробили понад 20 тисяч щеплень, притому що перед цим за вихідні робилося 8-10 тисяч уколів.

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