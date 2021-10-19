В Одесі вже кілька днів поспіль спостерігається просто величезний наплив бажаючих вакцинуватися.
Прищеплювальний бум пов'язаний з тим, що з 18 жовтня Одеса потрапила в «червону зону» карантину і тепер невакциновані не зможуть відвідувати кафе, спортзали і кінотеатри, а також їх не пустять в інші області України.
Наявність паспорта вакцинації в нових умовах дає ці привілеї.
На вихідні багато одеситів вирушили на імунізацію в торгові центри, через що там утворилися величезні черги.
Люди по кілька годин чекали, щоб отримати заповітне щеплення від ковіда.
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Як повідомив директор Міськздраву Левон Нікогосян, центри масової вакцинації продовжать свою роботу в будні дні.
Зокрема, з середи, 20 жовтня, працюватимуть центри вакцинації на Таїрова, Черемушках та селищі Котовського:
- у ТРЦ "Сіті-центр" на п-ті Небесної Сотні, 32;
- у видавництві "Чорномор'я" на пл. Дерев'янка, 1;
- у ТРЦ "Сіті-центр-Котовський" на вул. Ойстраха, 32.
За даними чиновниця, всього за два дні центри вакцинації і мобільні групи зробили понад 20 тисяч щеплень, притому що перед цим за вихідні робилося 8-10 тисяч уколів.
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