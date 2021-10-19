Для цього створили мобільні бригади

Жителям Одеси пояснили, які штрафи вони можуть отримати за порушення карантину «красою зони».

В Одесі створили мобільні бригади, які контролюватимуть дотримання протиепідемічного режиму під час рейдів. Крім бесід, при недотриманні масочного режиму і порушенні карантинних обмежень, на таких людей складатимуть адмінпротокол.

Найдрібніший штраф можна отримати за відсутність маски на обличчі або неправильне її носіння в громадських місцях.

Він становить від 170 до 255 гривень.

Звертаємо увагу, що медична маска повинна закривати рот і ніс, інакше її носіння вважається неправильним.

Ще один штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч можна виклопотати за відвідування закладів громадського харчування, торгових центрів, спортзалів людьми без "зеленого" ковід-сертифіката або негативного ПЛР-тесту.

Такий штраф загрожує власникам закладів, а ось відвідувачів просто виведуть за межі магазину або кафе.

З 21 жовтня проїзд в міжобласному громадському транспорті — тільки при наявності ПЛР-тесту або сертифіката про вакцинацію.

Це означає, що невакциновані одесити не зможуть законно виїхати в іншу область України.

Штрафуватимуть правоохоронці водіїв. Їм доведеться заплатити від 17 до 34 тисяч гривень. А ось порушників можуть не пустити в транспорт навіть з купленим квитком або висадити посеред дороги.

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