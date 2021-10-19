Для этого создали мобильные бригады

Жителям Одессы объяснили, какие штрафы они могут получить за нарушения карантина «красой зоны».

В Одессе создали мобильные бригады, которые будут контролировать соблюдение противоэпидемического режима во время рейдов. Кроме бесед, при несоблюдении масочного режима и нарушении карантинных ограничений, на таких людей будут составлять админпротокол.

Самый мелкий штраф можно получить за отсутствие маски на лице или неправильное ее ношение в общественных местах.

Он составляет от 170 до 255 гривен.

Обращаем внимание, что медицинская маска должна закрывать рот и нос, иначе ее ношение считается неправильным.

Еще один штраф в размере от 17 до 34 тысяч можно схлопотать за посещение заведений общепита, торговых центров, спортзалов людьми без "зеленого" ковид-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.

Такой штраф грозит собственникам заведений, а вот посетителей просто выведут за пределы магазина или кафе.

С 21 октября проезд в межобластном общественном транспорте — только при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.

Это значит, что невакцинированные одесситы не смогут законно выехать в другую область Украины.

Штрафовать правоохранители будут водителей. Им придется заплатить от 17 до 34 тысяч гривен. А вот нарушителей могут не пустить в транспорт даже с купленным билетом или высадить посреди дороги.

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