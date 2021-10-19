Для цього створені спеціальні мобільні бригади

В Одесі поліцейські відновили полювання за порушниками карантину.

У місті створені мобільні бригади для виявлення порушників масочного режиму та притягнення їх до відповідальності.

Зокрема, копи влаштували рейди в маршрутках, торгових центрах і на промринку «7 кілометр». Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net.

На Середньофонтанській площі поліцейські зупинили перший проїжджаючий автобус і виписали адмінпротокол.

Водій вважає, що його зробили крайнім. За його словами, у нього в салоні все в масках – не те, що в тролейбусах і трамваях.

Тим часом на Корольова кут Левітана поліція теж влаштувала рейд. Як бонус - штраф у 17000 грн.

Очевидці повідомляють про перевірки в торговому центрі Афіна, що в самому центрі Одеси.

Також облави почалися на промтоварному ринку «7 кілометр».

"Сьогодні працюють в якості профілактики, штрафи не пишуть», - повідомляють в телеграм-каналі «Курс Одеса».

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