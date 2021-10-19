В Одесі чоловік звів рахунки з життям після того, як дізнався, що захворів коронавірусною інфекцією.
Заражений одесит забрався на підвіконня, відкрив вікно і викинувся з висоти 8 поверху. Після падіння він загинув на місці ще до приїзду медиків швидкої допомоги.
Трагічний інцидент трапився на селищі Котовського, пише
Загиблий проживав на 8-поверсі висотки на вулиці Академіка Сахарова.
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Його дружина розповіла, що перед самогубством він заявив, що не хоче лягати в лікарню на лікування від коронавірусу і не має наміру жити.
Записки, що пояснює його вчинок, чоловік не залишив. Також відомо, що нещодавно загиблий переніс мозковий крововилив і у нього були складнощі з промовою. Чоловікові був 71 рік.
Станом на ранок вівторка, 19 жовтня, в Одеській області зафіксовано 1 418 нових випадки зараження covid-19. Зараз наша область знаходиться на першому місці за кількістю хворих.
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