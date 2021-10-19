Забрался на подоконник и прыгнул вниз

В Одессе мужчина свел счеты с жизнью после того, как узнал, что заболел коронавирусной инфекцией.

Зараженный одессит забрался на подоконник, открыл окно и выбросился с высоты 8 этажа. После падения он погиб на месте еще до приезда медиков скорой помощи.

Трагический инцидент случился на поселке Котовского, пишет Думская .

Погибший проживал на 8-этаже высотки на улице Академика Сахарова.

Его супруга рассказала, что перед самоубийством он заявил, что не хочет ложиться в больницу на лечение от коронавируса и не намерен жить.

Записки, объясняющей его поступок, мужчина не оставил. Также известно, что недавно погибший перенес мозговое кровоизлияние и у него были сложности с речью. Мужчине был 71 год.

По состоянию на утро вторника, 19 октября, в Одесской области зафиксировано 1 418 новых случая заражения covid-19. Сейчас наша область находится на первом месте по количеству заболевших.

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