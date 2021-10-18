Після того, як Одеса опинилася в «червоній зоні» біля поліклінік вишикувалися величезні черги людей.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net.

Так, у понеділок, 18 жовтня, біля Центру первинної медико-санітарної допомоги № 16 зібралася величезна черга.

Люди чекають на вулиці і їх по одному запускають в будівлю, але багато одеситів створюють товкучку в дверях на вході, крізь яку всім доводиться протискуватися.

На оприлюднених кадрах видно, що черги дійсно значні. Одесити багато прийшли без масок, багато хто не дотримується дистанції.

Подейкують, що люди прийшли, щоб отримати сертифікат вакцинації. Така ситуація склалася, тому що від працівників вимагають документ для доступу на робочі місця.

Раніше ми повідомляли, що поліцейські розпочали контроль за кількістю пасажирів у громадському транспорті.

Так, з самого ранку на дорогах в Одесі помічені поліцейські, які зупиняють маршрутки і перевіряють дотримання карантинних заходів у маршрутках.

Водіїв, які везуть стоячих пасажирів і людей без масок, за словами очевидців, штрафують. Штраф 17 тисяч гривень.

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