Дистанцию мало кто соблюдает

После того, как Одесса оказалась в «красной зоне» у поликлиник выстроились огромные очереди людей.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Politeka.net.

Так, в понедельник, 18 октября, возле Центра первичной медико-санитарной помощи № 16 собралась огромная очередь.

Люди ждут на улице и их по одному запускают в здание, Но многие одесситы создают толкучку в дверях на входе, сквозь которую всем приходится протискиваться.

На обнародованных кадрах видно, что очереди действительно внушительные. Одесситы многие пришли без масок, многие не придерживаются дистанции.

Поговаривают, что люди пришли, чтобы получить сертификат вакцинации. Такая ситуация сложилась, потому что от работников требуют документ для доступа на рабочие места.

Ранее мы сообщали, что полицейские начали контроль за количеством пассажиров в общественном транспорте.

Так, с самого утра на дорогах в Одессе замечены полицейские, которые останавливают маршрутки и проверяет соблюдение карантинных мер в маршрутках.

Водителей, везущих стоячих пассажиров и людей без масок, по словам очевидцев, штрафуют. Штраф 17 тысяч гривен.

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