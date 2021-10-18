Копи вже вийшли на полювання

Після того, як Одеса потрапила в «червону зону» поліцейські почали контроль за кількістю пасажирів у громадському транспорті.

Про це повідомляє телеграм-канал «Курс Одеса», передає Politeka.net.

Так, з самого ранку на дорогах в Одесі помічені поліцейські, які зупиняють маршрутки і перевіряють дотримання карантинних заходів у громадському транспорті.

Водіїв, які везуть стоячих пасажирів і людей без масок, за словами очевидців, штрафують.

"Нам повідомляють, що поліція почала полювання на громадський транспорт", - прокоментували автори телеграм-каналу.

Тим часом, в МОЗ повідомляли про обмеження в регіональних пасажирських перевезеннях, але не міських.

Зазначимо, що з 18 жовтня через пік захворюваності в Одеській області посилили карантин.

За правилами "червоної зони" всі навчальні заклади зможуть працювати тільки в тому випадку, якщо у 100% працівників будуть" зелені" covid-сертифікати.

Також в "червоній" зоні зможуть працювати кінотеатри, музеї, інші культурні заклади, Розважальні заклади, ТРЦ, заклади громадського харчування, ринки, спортзали і басейни, якщо весь персонал і відвідувачі будуть повністю вакциновані.

Нагадаємо, що одеситів не випустять з регіону, встановлені жорсткі обмеження: "це вимушений крок"

Як повідомляла Politeka, в Одесі вірус масово заражає вагітних: скільки вже хворих

Також Politeka писала, що вірус забирає життя одеситів одного за іншим: тривожне зведення по регіону