Після того, як Одеса потрапила в «червону зону» поліцейські почали контроль за кількістю пасажирів у громадському транспорті.
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Так, з самого ранку на дорогах в Одесі помічені поліцейські, які зупиняють маршрутки і перевіряють дотримання карантинних заходів у громадському транспорті.
Водіїв, які везуть стоячих пасажирів і людей без масок, за словами очевидців, штрафують.
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"Нам повідомляють, що поліція почала полювання на громадський транспорт", - прокоментували автори телеграм-каналу.
Тим часом, в МОЗ повідомляли про обмеження в регіональних пасажирських перевезеннях, але не міських.
Зазначимо, що з 18 жовтня через пік захворюваності в Одеській області посилили карантин.
За правилами "червоної зони" всі навчальні заклади зможуть працювати тільки в тому випадку, якщо у 100% працівників будуть" зелені" covid-сертифікати.
Також в "червоній" зоні зможуть працювати кінотеатри, музеї, інші культурні заклади, Розважальні заклади, ТРЦ, заклади громадського харчування, ринки, спортзали і басейни, якщо весь персонал і відвідувачі будуть повністю вакциновані.
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