Через пік захворюваності коронавірусною інфекцією з сьогоднішнього дня Одеська область увійшла в "червону зону " карантину.
Кількість заражених в регіоні продовжує збільшуватися, а смертність від ускладнень, викликаних ковідом, залишається дуже високою.
Як повідомили в прес-службі МОЗ, станом на ранок, 18 жовтня, в Одеській області зафіксували ще 1 367 нових випадки зараження Сovid-19.
З початку пандемії в Одесі та області коронавірус виявили у 171 612 осіб.
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Загиблих за час епідемії - 3 592 осіб, за минулу добу померли від хвороби 10 пацієнтів. В цілому одужати вдалося 145 522 людям, у тому числі 164 – за останню добу.
Одеські чиновники стверджують, що смертність зараз вище, ніж навесні або минулої осені. За даними віце мера Одеси Світлани Бедреги, За останній тиждень тільки безпосередньо від COVID - 19 померли 100 одеситів, що відповідає піковим показникам квітня.
За прогнозами Ради Безпеки, пік пандемії буде досягнутий в 20-е числа жовтня.
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