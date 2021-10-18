Из-за пика заболеваемости коронавирусной инфекцией с сегодняшнего дня Одесская область вошла в «красную зону» карантина.

Число зараженных в регионе продолжает увеличиваться, а смертность от осложнений, вызванных ковидом, остается очень высокой.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, по состоянию на утро, 18 октября, в Одесской области зафиксировали еще 1 367 новых случая заражения Сovid-19.

С начала пандемии в Одессе и области коронавирус выявили у 171 612 человек.

Погибших за время эпидемии - 3 592 человек, за прошедшие сутки скончались от болезни 10 пациентов. В общей сложности выздороветь удалось 145 522 людям, в том числе 164 – за последние сутки.

Одесские чиновники утверждают, что смертность сейчас выше, чем весной или прошлой осенью. По данным вице мэра Одессы Светланы Бедреги, за последнюю неделю только непосредственно от COVID-19 умерли 100 одесситов, что соответствует пиковым показателям апреля.

По прогнозам совета безопасности, пик пандемии будет достигнут в 20-е числа октября.

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