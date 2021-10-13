В Одесі зник 13-річний хлопчик, він вийшов з дому і досі про нього немає ніяких звісток.

Правоохоронці оголосили його в розшук і закликали всіх небайдужих людей допомогти з пошуками неповнолітнього, передає Politeka.net.

За інформацією прес-служби ГУНП, ввечері 12 жовтня Василь Борщевський вийшов з дому і зник.

Прикмети хлопця: на вигляд 13-14 років, зріст 155-165 см, середньої статури, світле волосся.

Був одягнений у синтепонову куртку кольору хакі, сіру кофту, чорні кросівки з білою підошвою.

Будь-яку інформацію щодо зниклого прохання надавати за телефоном: (048) 779-42-55 або на лінію 102.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області жінки втратили своїх дітей поки пиячили.

Днями, в Любашівці Одеської області три жінки влаштували пиятику і не помітили, як пропали їхні діти. Горе-матері "загулилися", а коли згадали про своїх чад – не змогли їх знайти і викликали поліцію.