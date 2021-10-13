В Одесі зник 13-річний хлопчик, він вийшов з дому і досі про нього немає ніяких звісток.
Правоохоронці оголосили його в розшук і закликали всіх небайдужих людей допомогти з пошуками неповнолітнього, передає Politeka.net.
За інформацією прес-служби ГУНП, ввечері 12 жовтня Василь Борщевський вийшов з дому і зник.
Прикмети хлопця: на вигляд 13-14 років, зріст 155-165 см, середньої статури, світле волосся.
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Був одягнений у синтепонову куртку кольору хакі, сіру кофту, чорні кросівки з білою підошвою.
Будь-яку інформацію щодо зниклого прохання надавати за телефоном: (048) 779-42-55 або на лінію 102.
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Поліцейські кинулися на пошуки трьох малолітніх дітей: 5-ти і 10-ти річної дівчинки і 7-річного хлопчика.
Їх розшукали дітей на одній з вулиць селища.
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