В Одеській області покупець з невідомих причин плюнув продавщиці в обличчя замість оплати

Обурливий випадок стався у вечірній час у місті Подільську. Про це повідомляє телеграм-канал "Одеса-Інфо", передає Politeka.net.

"Місцевий неадекват з Подольська плюнув в обличчя продавщиці ларька, замість оплати за пиво», - йдеться в публікації.

Торгівля в кіоску здійснювалася через віконце, так як було вже пізно.

Що стало причиною такого дикого вчинку, залишилося невідомим.

У телеграм-каналі показали, як виглядає неадекватний покупець.

Користувачі Мережі почали з гнівом обговорювати і інцидент і вимагають покарати неадеквата.

"Тут навіть сказати нічого..»,

"Це було б Останні що він зробив у своєму житті»,

"Був би в масці, не плюнув би»,

"Жестяк",

"Безконтактна оплата по одеськи",

"Я чекаю відплати",

"Покарати його потрібно", - коментують в мережі.

Відео можна переглянути тут.

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