В Одеській області покупець з невідомих причин плюнув продавщиці в обличчя замість оплати
Обурливий випадок стався у вечірній час у місті Подільську. Про це
"Місцевий неадекват з Подольська плюнув в обличчя продавщиці ларька, замість оплати за пиво», - йдеться в публікації.
Торгівля в кіоску здійснювалася через віконце, так як було вже пізно.
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Що стало причиною такого дикого вчинку, залишилося невідомим.
У телеграм-каналі показали, як виглядає неадекватний покупець.
Користувачі Мережі почали з гнівом обговорювати і інцидент і вимагають покарати неадеквата.
"Тут навіть сказати нічого..»,
"Це було б Останні що він зробив у своєму житті»,
"Був би в масці, не плюнув би»,
"Жестяк",
"Безконтактна оплата по одеськи",
"Я чекаю відплати",
"Покарати його потрібно", - коментують в мережі.
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