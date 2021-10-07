В Одесской области покупатель по неизвестным причинам плюнул продавщице в лицо вместо оплаты
Возмутительный случай произошел в вечернее время в городе Подольске. Об этом
«Местный неадекват с Подольска плюнул в лицо продавщице ларька, вместо оплаты за пиво», - говорится в публикации.
Торговля в ларьке осуществлялась через окошко, так как было уже поздно.
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Что стало причиной такого дикого поступка, осталось неизвестным.
В телеграм-канале показали, как выглядит неадекватный покупатель.
Пользователи сети принялись с гневом обсуждать и инцидент и требуют наказать неадеквата.
«Тут даже сказать нечего..»,
«Это было бы последние что он сделал в своей жизни»,
«Был бы в маске, не плюнул бы»,
"Жестяк",
"Безконтактная оплата по одесски",
"Я жду возмездия",
«Наказать его нужно», - комментируют в сети.
Видео можно просмотреть
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