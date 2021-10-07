В Одесской области покупатель по неизвестным причинам плюнул продавщице в лицо вместо оплаты

Возмутительный случай произошел в вечернее время в городе Подольске. Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net.

«Местный неадекват с Подольска плюнул в лицо продавщице ларька, вместо оплаты за пиво», - говорится в публикации.

Торговля в ларьке осуществлялась через окошко, так как было уже поздно.

Что стало причиной такого дикого поступка, осталось неизвестным.

В телеграм-канале показали, как выглядит неадекватный покупатель.

Пользователи сети принялись с гневом обсуждать и инцидент и требуют наказать неадеквата.

«Тут даже сказать нечего..»,

«Это было бы последние что он сделал в своей жизни»,

«Был бы в маске, не плюнул бы»,

"Жестяк",

"Безконтактная оплата по одесски",

"Я жду возмездия",

«Наказать его нужно», - комментируют в сети.

Видео можно просмотреть тут.

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