В одесском супермаркете покупатели набросились с кулаками на кассира
Нападение случилось ночью 5 сентября в торговой сети "АТБ" на улице Сахарова, что на поселке Котовского. Об этом
Причиной конфликта стало то, что кассир попросил посетителей надеть защитную маску на лицо, без которой он не смог отпустить товар.
Замечание не понравилось двум клиентам, которые к тому же находились в состоянии алкогольного опьянения, а после ЧП - скрылись с места преступления.
Беда настигла 65-летнюю Ларису Долину, ее коллеги размещают кадры с певицей: "Я вас очень прошу..."
Кравчука после сложной операции и месяца в реанимации вывезли из Украины: что известно
Беда настигла 65-летнюю Ларису Долину, ее коллеги размещают кадры с певицей: "Я вас очень прошу..."
Хименес-Браво из "Мастер Шеф" решил покинуть Украину, кадры сборов: "Здесь все мои вещи"
Комарову из "Мир наизнанку" пришлось экстренно удирать за границей: "Кинули в кузов..."
"Два субъекта в магазине АТБ находясь в нетрезвом состоянии на просьбу кассира одеть маску отреагировали неадекватно, после чего стали оскорблять кассира и ударили его по лицу", - рассказали очевидцы.
До приезда ГБР (группы быстрого реагирования) они скрылись.
Напомним, что горе-мать сцепилась с охранником в супермаркете Одессы, видео: "Вы психику ему нарушаете"
Также Politeka сообщала, что украинки устроили драку на концерте Басты в Одессе, кадры уже в Сети: "В ход пошли даже...