В одесском супермаркете покупатели набросились с кулаками на кассира

Нападение случилось ночью 5 сентября в торговой сети "АТБ" на улице Сахарова, что на поселке Котовского. Об этом сообщает телеграм-канал "Одесса Инфо", передает Politeka.net.

Причиной конфликта стало то, что кассир попросил посетителей надеть защитную маску на лицо, без которой он не смог отпустить товар.

Замечание не понравилось двум клиентам, которые к тому же находились в состоянии алкогольного опьянения, а после ЧП - скрылись с места преступления.

"Два субъекта в магазине АТБ находясь в нетрезвом состоянии на просьбу кассира одеть маску отреагировали неадекватно, после чего стали оскорблять кассира и ударили его по лицу", - рассказали очевидцы.

До приезда ГБР (группы быстрого реагирования) они скрылись.

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