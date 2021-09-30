Його вже затримали

На хабарі спіймали директора навчального закладу в Одеській області

Він вимагав гроші у студента, а натомість обіцяв успішну здачу сесії.

У разі відмови директор погрожував відрахуванням. Про це повідомили в прес-службі Нацполіції Одеської області.

Поліцейські затримали керівника навчального закладу прмо на "гарячому", коли він отримав чотири тисячі гривень неправомірної вигоди.

Наразі директора помістили до ізолятора тимчасового тримання та повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.

Йому може загрожувати позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, в Одеській області під суд піде співробітниця міграційної служби за те, що брала хабарі.

Так, завідувачка одного з районних секторів Державної міграційної служби потрапила на «гарячому». Вона вимагала 1000 доларів у громадянина Таджикистану для прискорення оформлення йому громадянства.

Нагадаємо, що поліцейського схопили на гарячому В Одеській області: "світить 10 років в'язниці"

Також Politeka повідомляла, поліцейських затримали в Одесі, фото: "вимагали 2 тисячі доларів за..."