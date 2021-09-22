За справу взялися в ДБР

В Одесі поліцейський проїхав на червоне світло і вбив людину

Відео смертельної аварії показали в ДБР , які почали розслідування цієї справи(щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)

За їхніми даними, 25-річний слідчий одного з районних відділів поліції Одеси, керуючи власним автомобілем Mazda, на перехресті вул.Семена Палія та вул. Південна дорога в Одесі, проїхав на заборонний (червоний) сигнал світлофора і допустив зіткнення з автомобілем «КІА».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 66-річний водій автомобіля «КІА» загинув на місці.

У ДБР зазначили, що поліцейському, причетному до скоєння смертельної ДТП, повідомлено про підозру.

Якщо його провину доведуть, то слідчому загрожує до 8 років в'язниці з позбавленням права керувати автомобілем до трьох років.

На опублікованих кадрах видно, що поліцейський на особистому автомобілі на швидкості проїжджав перехрестя на червоний сигнал світлофора.

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