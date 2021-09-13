В Одеській області знайшли мертве тіло колишнього директора сільської школи

Про це пише видання " Бессарабія.inform".

Наприкінці серпня цього року було оголошено про зникнення 71 - річного Андрія Івановича Мітіогло. Чоловік проживав у селі Новосільське Ренійської ОТГ. Він вийшов з дому ще 30 липня і відтоді не давав про себе знати. Раніше пенсіонер працював учителем історії, а також займав крісло директора місцевої школи.

За словами родичів, Андрій Іванович страждав втратою пам'яті, нерідко кудись йшов з дому, але ніколи про це нікому не повідомляв.

Після останнього зникнення рідні стривожилися, зверталися за допомогою в ЗМІ і навіть намагалися найняти приватного детектива, але все закінчилося сумно.

Як повідомляє видання, через півтора місяці тіло Андрія Івановича Мітіогло було виявлено в Ізмаїлі.

За попередньою інформацією, пенсіонер помер уві сні. Також повідомляється, що слідів насильницької смерті на тілі не виявлено, хоча сам труп дуже погано зберігся.

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