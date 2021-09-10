В елітному районі Одеси стався обвал асфальту, де паркую автомобілі

Його помітили очевидці на Гагарінському плато в Аркадії.

Відповідне відео з'явилася в Telegram каналі Новини.LIVE Odesa (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Місцеві жителі кажуть, що яма утворилася біля припаркованих автомобілів вже більше тижня.

Працівники комунальних служб на прірву не реагують, а одесити кидають туди порожні пластикові пляшки, перетворюючи її на сміттєву яму.

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Після того як мерія Одеси урочисто оголосила про завершення ремонту на вулиці Катерининській біля ринку "Привоз", місцеві жителі побачили провал. Люк пішов під асфальт через два тижні після реконструкції.

"Навіть найкраща ідея може бути зіпсована поганим виконанням. Замовник-виконавець повинні вирішити питання. Але все це результат системних збоїв. Відсутність реальної конкуренції, монополія кількох підрядних організацій, призводять до втрати якості, це закон економіки, — написав одесит.

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