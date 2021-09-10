В элитном районе Одессы произошел обвал асфальта, где паркую автомобили

Его заметили очевидцы на Гагаринском плато в Аркадии.

Соответствующее видео появилась в Telegram канале Новини.LIVE Odesa (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Местные жители говорят, что яма образовалась возле припаркованных автомобилей уже больше недели.

Работники коммунальных служб на пропасть не реагируют, а одесситы бросают туда пустые пластиковые бутылки, превращая ее в мусорную яму.

Ранее мы писали, одесситов возмутил ремонт дорог в центре города

После того как мэрия Одессы торжественно объявила о завершении ремонта на улице Екатерининской возле рынка «Привоз», местные жители увидели провал. Люк ушел под асфальт спустя две недели после реконструкции.

«Даже самая хорошая идея может быть испорчена плохим исполнением. Заказчик-исполнитель должны решить вопрос. Но все это результат системных сбоев. Отсутствие реальной конкуренции, монополия нескольких подрядных организаций, приводят к потере качества, это закон экономики, — написал одессит.

Напомним, что Потемкинская лестница осыпается на глазах после реконструкции, видео: «люди мусорят и справляют нужду»

Также Politeka сообщала, камни посыпались в центре Одессы людям на голову, видео ЧП: не обошлось без пострадавших