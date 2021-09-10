В таких умовах їм доводиться жити

В Одесі показали занедбаний стан гуртожитків для студентів

Жахливими кадрами поділилися самі студенти одеських вузів і розповіли, в яких умовах їм доводиться жити. Про це повідомляють телеграм-канали «Одеса-Інфо», і «Одеса», передає Politeka.net

Ліжка на пружинах і без матраців, поламані меблі, стіни в плісняві, а підлога частково застелена лінолеумом – це все реалії в гуртожитку Одеського національного морського університету на вулиці Старопортофранківській.

Нічим не кращі умови в гуртожитку Одеського національного університету на вулиці Черняховського. Тут всюди панує антисанітарія, двері розбиті, а замки виламані.

Загальна кухня залишає бажати кращого. На чимале число студентів всього одна плита і розбита мийка.

Студенти поскаржилися, що за такі умови проживання їм доводиться платити більше 500 гривень щомісяця.

Нагадаємо, щоб не допустити тисячу студентів намагалися заселити за один день в гуртожиток Одеси: "Стояли більше 15 годин"

Як повідомляла Politeka, пацієнти показали реалії Одеської лікарні, фото: "у в'язниці умови кращі"

Також Politeka писала, що стало відомо, де в Одесі працюватимуть афганські біженці: "не виникне проблеми"