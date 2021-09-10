В Одесі показали занедбаний стан гуртожитків для студентів
Жахливими кадрами поділилися самі студенти одеських вузів і розповіли, в яких умовах їм доводиться жити. Про це повідомляють телеграм-канали «Одеса-Інфо», і «Одеса», передає Politeka.net
Ліжка на пружинах і без матраців, поламані меблі, стіни в плісняві, а підлога частково застелена лінолеумом – це все реалії в гуртожитку Одеського національного морського університету на вулиці Старопортофранківській.
Нічим не кращі умови в гуртожитку Одеського національного університету на вулиці Черняховського. Тут всюди панує антисанітарія, двері розбиті, а замки виламані.
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Загальна кухня залишає бажати кращого. На чимале число студентів всього одна плита і розбита мийка.
Студенти поскаржилися, що за такі умови проживання їм доводиться платити більше 500 гривень щомісяця.
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