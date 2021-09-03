З кожним днем в Одеській області зростає кількість хворих на коронавірус

Це призвело до того, що регіон вже два дні не відповідає зеленій зоні епідемічної небезпеки за рівнем госпіталізацій з COVID-19 або підозрою на нього. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

За їхніми даними, в Одеській області вже два дні фіксується перевищення за рівнем госпіталізації хворих коронавірусом.

2 вересня-53,7% і 1 вересня-70,2%

Зазначимо, що норма – не більше 50%.

За минулу добу в Одеській області зареєстровано 236 нових випадки зараження.

Всього захворілих початку пандемії 144 992 чоловік. Летальних випадків-3 086 осіб.

За одну добу в результаті ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли 3 жителі Одеської області.

Варто сказати, що в той час, коли Україна готується до нової хвилі коронавірусу, в Одесі влаштували грандіозне свято до Дня міста, всупереч всім попередженням.

На Потьомкінських сходах відбувся святковий концерт. Тисячі глядачів розмістилися на сходинках сходів, щоб подивитися на виступ.

Нагадаємо, що на Одещині сотні нових випадків ковід-інфекції: скільки людей не змогли здолати хворобу

Як повідомляла Politeka, спалах вірусу на курортах Одеси, в МОЗ зробили заяву "приїжджають, підхоплюють хворобу, а потім..."

Також Politeka писала, про біду на Одещині: відомо скільки життів забрав вірус за добу