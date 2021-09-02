Під час занять в Одеському вузі обвалилася частина стелі
Надзвичайна подія, яка ледь не обернулася трагедією, сталася 2 вересня в одній з аудиторій в Одеському національному університеті імені Мечникова. Про це повідомляє телеграм-канал
Як стало відомо, обвалення сталося на першому поверсі старої будівлі університету.
За словами очевидців, в цей момент в приміщенні знаходилися десятки студентів, але на щастя, ніхто не постраждав.
Пугачова на рибалці засвітила мішки під очима і юного супутника: "Галкіну заміна зростає"
Кошовий і Ткач з "Квартал 95" насмішили поведінкою біля школи своїх дочок: "30 років не переводили..."
Раптово обірвалося життя відомого музиканта, вагітна дружина розповіла про горе: "Моє серце..."
Дружина Сергія Бабкіна отримала важку травму, з'ясувалися подробиці: "Шия не тримала голову"
Андре Тан показав українкам, що буде в моді цієї осені: "На піку популярності"
На кадрах видно, як великий шматок стелі над дошкою впав прямо на стіл викладачки. Жінці пощастило, в той момент вона була в іншій частині аудиторії.
Студенти стверджують, що це далеко не перший випадок. У багатьох аудиторіях навчального закладу, за їхніми словами, стіни і стеля покриті тріщинами.
Нагадаємо, що з вузів Одеси звільняють викладачів за українофобію: Львівський депутат назвала імена
Як повідомляла Politeka, зник директор школи: до пошуків підключилися родичі із закордону
Також Politeka писала, що тисячу студентів намагалися заселити за один день в гуртожиток Одеси: "Стояли більше 15 годин"