Другий день навчання ледь не закінчився трагедією

Під час занять в Одеському вузі обвалилася частина стелі

Надзвичайна подія, яка ледь не обернулася трагедією, сталася 2 вересня в одній з аудиторій в Одеському національному університеті імені Мечникова. Про це повідомляє телеграм-канал Новини.LIVE (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як стало відомо, обвалення сталося на першому поверсі старої будівлі університету.

За словами очевидців, в цей момент в приміщенні знаходилися десятки студентів, але на щастя, ніхто не постраждав.

На кадрах видно, як великий шматок стелі над дошкою впав прямо на стіл викладачки. Жінці пощастило, в той момент вона була в іншій частині аудиторії.

Студенти стверджують, що це далеко не перший випадок. У багатьох аудиторіях навчального закладу, за їхніми словами, стіни і стеля покриті тріщинами.

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